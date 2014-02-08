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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 08 февраля 2014
Наполи
08.02.2014, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 1
Завершен
Милан
11'
Г. Инлер
56'
Г. Игуаин
82'
Г. Игуаин
7'
А. Таарабт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Милан
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Г. Инлер
88'
Желтая карточка
Х. Кальехон
86'
Замена
В. Бехрами
️️️️
М. Гамшик
83'
ГОЛ! 3:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Х. Кальехон
82'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Л. Инсинье
78'
73'
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Балотелли
69'
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
У. Эмануэльсон
Желтая карточка
Жоржиньо
68'
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Г. Инлер
56'
54'
Желтая карточка
А. Таарабт
46'
Замена
Кака
️️️️
Робиньо
Желтая карточка
Г. Инлер
38'
22'
Желтая карточка
К. Аббьяти
ГОЛ! 1:1!
Г. Инлер
Пас отдал
Жоржиньо
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Таарабт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ОП
88
Гекхан Инлер
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
(К)
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
70
Робиньо
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
34
Найджел Де Йонг
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
20
Иньяцио Абате
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
13
Давиде Барити
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Кака
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-2-1-1-2
25
Рейна
13
Гулам
6
Фернандес
39
Альбиоль
11
Маджо
21
Жоржиньо
88
Инлер
17
Гамшик
10
Инсинье
9
Игуаин
10
Мертенс
4-2-3-1
32
Аббьяти
22
Де Шильо
23
Рами
5
Мексес
18
Эмануэльсон
2
Эссьен
34
Де Йонг
20
Абате
49
Таарабт
70
Робиньо
45
Балотелли
88
Инлер
21
Джемаили
21
Джемаили
88
Инлер
17
Гамшик
85
Бехрами
85
Бехрами
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Инсинье
18
Эмануэльсон
18
Монтоливо
18
Монтоливо
18
Эмануэльсон
70
Робиньо
10
Кака
10
Кака
70
Робиньо
45
Балотелли
11
Паццини
11
Паццини
45
Балотелли
Остались в запасе
Наполи
Милан
13
Давиде Барити
ЦП
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Остались в запасе
13
Давиде Барити
ЦП
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Статистика матча Наполи - Милан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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