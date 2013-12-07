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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Милан
Ливорно - Милан: обзор матча 07 декабря 2013
Ливорно
07.12.2013, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 2
Завершен
Милан
26'
Л. Силигарди
58'
Паулиньо
7'
М. Балотелли
83'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Милан
Замена
Л. Ринаудо
️️️️
И. Мбайе
90'
+4
Замена
А. Ламбруги
️️️️
А. Дункан
90'
+2
90'
Желтая карточка
Ф. Мексес
83'
ГОЛ! 2:2!
М. Балотелли
Желтая карточка
И. Мбайе
77'
76'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
А. Поли
Замена
Л. Греко
️️️️
Л. Силигарди
76'
Желтая карточка
Паулиньо
70'
60'
Замена
М. Ньянг
️️️️
А. Ночерино
ГОЛ! 2:1!
Паулиньо
Пас отдал
Л. Силигарди
58'
52'
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
38'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
Эмерсон
31'
ГОЛ! 1:1!
Л. Силигарди
Пас отдал
П. Скьяттарелла
26'
Желтая карточка
А. Кода
20'
Желтая карточка
М. Бьяджианти
9'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Балотелли
Пас отдал
Кака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Андреа Луччи
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Милан
22
Габриэл
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Кака
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ливорно
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
14
Джонни Москера
ЦП
7
Лука Белингери
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-4-2
22
Барди
35
Кода
11
Чеккерини
23
Эмерсон
15
Мбайе
10
Луччи
28
Скьяттарелла
32
Дункан
27
Бьяджианти
9
Паулиньо
26
Силигарди
2-5-2-1
22
Габриэл
5
Мексес
25
Сапата
18
Монтоливо
15
Поли
23
Бирса
23
Ночерино
34
Де Йонг
10
Кака
18
Эмануэльсон
45
Балотелли
32
Дункан
7
Ламбруги
7
Ламбруги
32
Дункан
15
Мбайе
33
Ринаудо
33
Ринаудо
15
Мбайе
26
Силигарди
19
Греко
19
Греко
26
Силигарди
15
Поли
22
Де Шильо
22
Де Шильо
15
Поли
23
Бирса
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
23
Бирса
23
Ночерино
99
Ньянг
99
Ньянг
23
Ночерино
Остались в запасе
Ливорно
Милан
14
Джонни Москера
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
7
Лука Белингери
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
32
Кристиан Аббьяти
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
14
Джонни Москера
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
7
Лука Белингери
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ливорно - Милан
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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