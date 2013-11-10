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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Милан
Кьево - Милан: обзор матча 10 ноября 2013
Кьево
10.11.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Милан
Вторая желтая
С. Пеллисьер
90'
+1
Желтая карточка
С. Пеллисьер
90'
+1
85'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Кака
83'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
А. Палоски
79'
78'
Замена
К. Констан
️️️️
А. Поли
Желтая карточка
Л. Ригони
76'
66'
Замена
Робиньо
️️️️
С. Мунтари
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
С. Теро
65'
Замена
П. Хетемай
️️️️
М. Эстигаррибия
46'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Б. Цесар
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Кака
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
16
Риккардо Импрота
ЛВ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Милан
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-3-2-2
1
Пуджиони
20
Сардо
3
Дайнелли
12
Цесар
3
Памич
16
Радованович
21
Фрей
18
Эстигаррибия
30
Ригони
77
Теро
9
Палоски
3-5-1-1
32
Аббьяти
20
Абате
25
Сапата
5
Мексес
15
Поли
18
Эмануэльсон
34
Де Йонг
4
Мунтари
18
Монтоливо
10
Кака
21
Матри
18
Эстигаррибия
56
Хетемай
56
Хетемай
18
Эстигаррибия
77
Теро
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
77
Теро
9
Палоски
7
Акости
7
Акости
9
Палоски
15
Поли
19
Констан
19
Констан
15
Поли
10
Кака
4
Кристанте
4
Кристанте
10
Кака
4
Мунтари
70
Робиньо
70
Робиньо
4
Мунтари
Остались в запасе
Кьево
Милан
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кьево - Милан
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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