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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Болонья
Милан - Болонья: обзор матча 14 февраля 2014
Милан
14.02.2014, пятница, 23:45
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
85'
М. Балотелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Болонья
90'
+1
Желтая карточка
Э. Фриберг
90'
Замена
Э. Фриберг
️️️️
Д. Перес
87'
Замена
Д. Москарделли
️️️️
Г. Гарич
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
85'
Желтая карточка
К. Дзаккардо
84'
82'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
А. Поли
️️️️
Кака
79'
Травма
Кака
74'
Замена
Д. Паццини
️️️️
К. Хонда
66'
Замена
С. Мунтари
️️️️
Н. Де Йонг
63'
48'
Желтая карточка
Ч. Натали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
10
Кака
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
17
Андреа Мантовани
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Архимеде Морлео
ЛП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
15
Диего Перес
(К)
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
13
Гиорги Гарич
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Милан
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Болонья
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
80
Ибсон
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
4-1-4-1
32
Аббьяти
19
Констан
23
Рами
5
Дзаккардо
22
Де Шильо
34
Де Йонг
18
Монтоливо
10
Кака
49
Таарабт
3
Хонда
45
Балотелли
3-5-2
23
Курчи
17
Мантовани
15
Антонссон
14
Натали
13
Гарич
7
Христодулопулос
15
Перес
21
Крхин
3
Морлео
9
Кристальдо
9
Бьянки
10
Кака
15
Поли
15
Поли
10
Кака
34
Де Йонг
4
Мунтари
4
Мунтари
34
Де Йонг
3
Хонда
11
Паццини
11
Паццини
3
Хонда
9
Кристальдо
93
Лаксальт
93
Лаксальт
9
Кристальдо
15
Перес
11
Фриберг
11
Фриберг
15
Перес
13
Гарич
9
Москарделли
9
Москарделли
13
Гарич
Остались в запасе
Милан
Болонья
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
Остались в запасе
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Милан - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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