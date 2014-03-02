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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 02 марта 2014
Милан
02.03.2014, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
44'
Ф. Льоренте
68'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Ювентус
90'
+2
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Тевес
89'
Замена
П. Освальдо
️️️️
Ф. Льоренте
83'
Замена
С. Падоин
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Д. Бонера
82'
Замена
Робиньо
️️️️
А. Таарабт
75'
Замена
К. Хонда
️️️️
Р. Монтоливо
71'
68'
ГОЛ! 0:2!
К. Тевес
Пас отдал
А. Пирло
64'
Желтая карточка
А. Пирло
57'
Желтая карточка
К. Маркизио
Замена
Р. Сапонара
️️️️
А. Поли
53'
Травма
А. Поли
52'
44'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
10
Кака
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
15
Андреа Поли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-1-4-1
32
Аббьяти
18
Эмануэльсон
23
Бонера
23
Рами
20
Абате
34
Де Йонг
18
Монтоливо
10
Кака
49
Таарабт
15
Поли
11
Паццини
3-1-4-2
1
Буффон
15
Барцальи
4
Касерес
19
Бонуччи
21
Пирло
2
Лихтштайнер
8
Погба
10
Маркизио
27
Асамоа
32
Тевес
12
Льоренте
18
Монтоливо
3
Хонда
3
Хонда
18
Монтоливо
15
Поли
17
Сапонара
17
Сапонара
15
Поли
49
Таарабт
70
Робиньо
70
Робиньо
49
Таарабт
2
Лихтштайнер
19
Падоин
19
Падоин
2
Лихтштайнер
12
Льоренте
10
Освальдо
10
Освальдо
12
Льоренте
32
Тевес
21
Джовинко
21
Джовинко
32
Тевес
Остались в запасе
Милан
Ювентус
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Милан - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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