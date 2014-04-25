Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Милан
Рома - Милан: обзор матча 25 апреля 2014
Рома
25.04.2014, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Милан
43'
М. Пьянич
65'
Жервиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Милан
Травма
Р. Толой
90'
+2
Замена
Р. Таддеи
️️️️
М. Пьянич
86'
Замена
В. Торосидис
️️️️
Майкон
84'
81'
Замена
Робиньо
️️️️
К. Хонда
80'
Желтая карточка
А. Рами
Замена
А. Флоренци
️️️️
Ф. Тотти
76'
Желтая карточка
Р. Наингголан
70'
69'
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Балотелли
Желтая карточка
Ф. Тотти
67'
ГОЛ! 2:0!
Жервиньо
65'
58'
Замена
М. Эссьен
️️️️
С. Мунтари
Желтая карточка
М. Пьянич
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Пьянич
Пас отдал
Ф. Тотти
43'
39'
Желтая карточка
К. Хонда
33'
Желтая карточка
С. Мунтари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
4
Салли Мунтари
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Кака
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
19
Вальмир Бериша
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
16
Додо
2
Толой
25
Кастан
13
Майкон
16
Де Росси
44
Наингголан
15
Пьянич
27
Жервиньо
22
Льяич
10
Тотти
4-1-4-1
32
Аббьяти
23
Бонера
23
Рами
5
Мексес
19
Констан
4
Мунтари
3
Хонда
10
Кака
18
Монтоливо
49
Таарабт
45
Балотелли
13
Майкон
35
Торосидис
35
Торосидис
13
Майкон
10
Тотти
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Тотти
15
Пьянич
11
Таддеи
11
Таддеи
15
Пьянич
4
Мунтари
2
Эссьен
2
Эссьен
4
Мунтари
45
Балотелли
11
Паццини
11
Паццини
45
Балотелли
3
Хонда
70
Робиньо
70
Робиньо
3
Хонда
Остались в запасе
Рома
Милан
19
Вальмир Бериша
ЦФ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Остались в запасе
19
Вальмир Бериша
ЦФ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Статистика матча Рома - Милан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Рома
Милан
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
09:51
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
09:51
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+