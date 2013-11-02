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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фиорентина
Милан - Фиорентина: обзор матча 02 ноября 2013
Милан
02.11.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 2
Завершен
Фиорентина
27'
Х. Варгас
73'
Б. Валеро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Фиорентина
90'
Замена
Р. Оливера
️️️️
Ридер
73'
ГОЛ! 0:2!
Б. Валеро
Замена
Р. Сапонара
️️️️
С. Мунтари
69'
68'
Замена
Хоакин
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
М. Балотелли
61'
Замена
М. Ньянг
️️️️
В. Бирса
57'
49'
Желтая карточка
А. Аквилани
34'
Замена
М. Весино
️️️️
М. Амброзини
30'
Желтая карточка
Ридер
27'
ГОЛ! 0:1!
Х. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Кака
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
23
Вальтер Бирса
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
90
Массимо Амброзини
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Борха Валеро
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Милан
32
Марко Амелия
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Рафал Вольски
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
4-1-2-2-1
22
Габриэл
19
Констан
5
Дзаккардо
25
Сапата
20
Абате
34
Де Йонг
18
Монтоливо
4
Мунтари
10
Кака
23
Бирса
45
Балотелли
4-1-3-2
33
Нето
4
Томович
2
Гонсало
15
Савич
21
Паскуаль
90
Амброзини
6
Валеро
20
Аквилани
11
Варгас
10
Ридер
25
Росси
4
Мунтари
17
Сапонара
17
Сапонара
4
Мунтари
23
Бирса
99
Ньянг
99
Ньянг
23
Бирса
90
Амброзини
15
Весино
15
Весино
90
Амброзини
10
Ридер
83
Оливера
83
Оливера
10
Ридер
25
Росси
17
Хоакин
17
Хоакин
25
Росси
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
32
Марко Амелия
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Кристиано Лупателли
ВР
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Кристиано Лупателли
ВР
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Милан - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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