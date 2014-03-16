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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Парма
Милан - Парма: обзор матча 16 марта 2014
Милан
16.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 4
Завершен
Парма
56'
А. Рами
76'
М. Балотелли (П)
9'
А. Кассано (П)
51'
А. Кассано
78'
Амаури
90+6'
Д. Биабиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Парма
90'
+6
ГОЛ! 2:4!
Д. Биабиани
Желтая карточка
А. Рами
82'
80'
Замена
Д. Мунари
️️️️
А. Аква
78'
ГОЛ! 2:3!
Амаури
Пас отдал
Э. Скелотто
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Балотелли
76'
75'
Желтая карточка
Ж. Оби
72'
Замена
Ж. Оби
️️️️
М. Маркьонни
67'
Желтая карточка
М. Маркьонни
Замена
Д. Паццини
️️️️
Д. Бонера
66'
63'
Замена
Амаури
️️️️
А. Кассано
ГОЛ! 1:2!
А. Рами
Пас отдал
Кака
56'
Замена
А. Рами
️️️️
У. Эмануэльсон
53'
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Кассано
Пас отдал
А. Аква
Желтая карточка
Ф. Мексес
39'
Желтая карточка
Д. Бонера
30'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Кассано
Замена
М. Амелия
️️️️
М. Эссьен
8'
Красная карточка
К. Аббьяти
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
10
Кака
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
0
Соломон Ньянтакьи
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-1-4-1-1
32
Аббьяти
5
Мексес
23
Бонера
20
Абате
2
Эссьен
34
Де Йонг
18
Монтоливо
18
Эмануэльсон
15
Поли
10
Кака
45
Балотелли
4-4-2
83
Миранте
6
Кассани
27
Фелипе
6
Лукарелли
3
Молинаро
32
Маркьонни
16
Пароло
18
Скелотто
18
Аква
99
Кассано
14
Биабиани
2
Эссьен
32
Амелия
32
Амелия
2
Эссьен
18
Эмануэльсон
23
Рами
23
Рами
18
Эмануэльсон
23
Бонера
11
Паццини
11
Паццини
23
Бонера
32
Маркьонни
10
Оби
10
Оби
32
Маркьонни
18
Аква
11
Мунари
11
Мунари
18
Аква
99
Кассано
11
Амаури
11
Амаури
99
Кассано
Остались в запасе
Милан
Парма
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
0
Соломон Ньянтакьи
ЦП
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
0
Соломон Ньянтакьи
ЦП
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Милан - Парма
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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