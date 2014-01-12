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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Милан
Сассуоло - Милан: обзор матча 12 января 2014
Сассуоло
12.01.2014, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 19 тур
4 : 3
Завершен
Милан
14'
Д. Берарди
26'
Д. Берарди
40'
Д. Берарди
48'
Д. Берарди
9'
Робиньо
12'
М. Балотелли
86'
Р. Монтоливо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Милан
89'
Желтая карточка
М. Де Шильо
Замена
Л. Марцоратти
️️️️
Я. Куртич
87'
86'
ГОЛ! 4:3!
Р. Монтоливо
Пас отдал
Н. Де Йонг
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
С. Дзадза
84'
Желтая карточка
Д. Пеголо
79'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Д. Берарди
78'
66'
Замена
К. Хонда
️️️️
Робиньо
Желтая карточка
М. Гаццола
65'
Желтая карточка
С. Дзадза
60'
56'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Б. Кристанте
55'
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
А. Ночерино
ГОЛ! 4:2!
Д. Берарди
Пас отдал
Я. Куртич
48'
Желтая карточка
Р. Циглер
42'
ГОЛ! 3:2!
Д. Берарди
Пас отдал
А. Лонги
40'
Желтая карточка
Л. Антеи
36'
34'
Желтая карточка
М. Балотелли
27'
Желтая карточка
Д. Бонера
ГОЛ! 2:2!
Д. Берарди
Пас отдал
Я. Куртич
26'
ГОЛ! 1:2!
Д. Берарди
14'
12'
ГОЛ! 0:2!
М. Балотелли
Пас отдал
Б. Кристанте
9'
ГОЛ! 0:1!
Робиньо
Пас отдал
Н. Де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ПЗ
3
Рето Циглер
ЛВ
13
Раман Чибса
ОП
27
Ясмин Куртич
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ОП
10
Кака
(К)
АП
4
Бриан Кристанте
ПП
70
Робиньо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
16
Карл Валери
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Альберту Аладье
ЦФ
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Пеголо
3
Лонги
51
Антеи
15
Ариаудо
23
Гаццола
13
Чибса
27
Куртич
4
Маньянелли
3
Циглер
10
Берарди
11
Дзадза
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
22
Де Шильо
25
Сапата
23
Бонера
18
Эмануэльсон
34
Де Йонг
4
Кристанте
23
Ночерино
10
Кака
45
Балотелли
70
Робиньо
27
Куртич
6
Марцоратти
6
Марцоратти
27
Куртич
10
Берарди
18
Скелотто
18
Скелотто
10
Берарди
11
Дзадза
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
11
Дзадза
70
Робиньо
3
Хонда
3
Хонда
70
Робиньо
23
Ночерино
18
Монтоливо
18
Монтоливо
23
Ночерино
4
Кристанте
11
Паццини
11
Паццини
4
Кристанте
Остались в запасе
Сассуоло
Милан
13
Альберту Аладье
ЦФ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
16
Карл Валери
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Альберту Аладье
ЦФ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
16
Карл Валери
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сассуоло - Милан
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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