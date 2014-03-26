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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Милан
Фиорентина - Милан: обзор матча 26 марта 2014
Фиорентина
26.03.2014, среда, 23:45
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 2
Завершен
Милан
23'
Ф. Мексес
64'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Милан
Желтая карточка
Гонсало
89'
89'
Замена
К. Дзаккардо
️️️️
М. Балотелли
87'
Желтая карточка
Ф. Мексес
79'
Замена
В. Бирса
️️️️
А. Рами
Замена
Ридер
️️️️
Хоакин
79'
78'
Желтая карточка
Д. Бонера
70'
Желтая карточка
К. Аббьяти
Замена
Р. Вольски
️️️️
Н. Томович
68'
67'
Желтая карточка
А. Таарабт
64'
ГОЛ! 0:2!
М. Балотелли
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
63'
52'
Желтая карточка
К. Констан
42'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
23'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мексес
Желтая карточка
М. Амброзини
19'
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
М. Паскуаль
18'
16'
Желтая карточка
М. Балотелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Кака
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
18
Николо Фацци
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Милан
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-4-1-1
33
Нето
21
Паскуаль
4
Томович
15
Савич
2
Гонсало
6
Валеро
14
Фернандес
90
Амброзини
7
Куадрадо
17
Хоакин
21
Матри
4-4-1-1
32
Аббьяти
23
Рами
5
Мексес
23
Бонера
19
Констан
49
Таарабт
34
Де Йонг
4
Мунтари
3
Хонда
10
Кака
45
Балотелли
21
Паскуаль
14
Ронкалья
14
Ронкалья
21
Паскуаль
4
Томович
10
Вольски
10
Вольски
4
Томович
17
Хоакин
10
Ридер
10
Ридер
17
Хоакин
45
Балотелли
5
Дзаккардо
5
Дзаккардо
45
Балотелли
23
Рами
23
Бирса
23
Бирса
23
Рами
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
18
Николо Фацци
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Остались в запасе
18
Николо Фацци
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Статистика матча Фиорентина - Милан
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:40 (прямая)
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