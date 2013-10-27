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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Милан
Парма - Милан: обзор матча 27 октября 2013
Парма
27.10.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 2
Завершен
Милан
11'
М. Пароло
45+1'
А. Кассано
90+4'
М. Пароло
61'
А. Матри
63'
М. Сильвестре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Милан
90'
+4
Желтая карточка
К. Сапата
ГОЛ! 3:2!
М. Пароло
90'
+4
Желтая карточка
В. Гаргано
90'
88'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Робиньо
83'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Желтая карточка
А. Лукарелли
83'
Желтая карточка
М. Пароло
78'
Замена
Й. Беналуан
️️️️
Фелипе
76'
Замена
А. Рози
️️️️
А. Кассано
73'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Амаури
64'
63'
ГОЛ! 2:2!
М. Сильвестре
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Матри
52'
Замена
А. Матри
️️️️
М. Балотелли
52'
Замена
Кака
️️️️
А. Поли
ГОЛ! 2:0!
А. Кассано
Пас отдал
М. Пароло
45'
+1
34'
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 1:0!
М. Пароло
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Милан
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Хайме Вальдес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Кака
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
18
Гобби
27
Фелипе
6
Лукарелли
6
Кассани
16
Пароло
5
Гаргано
32
Маркьонни
14
Биабиани
99
Кассано
11
Амаури
4-4-2
22
Габриэл
20
Абате
25
Сапата
26
Сильвестре
19
Констан
18
Монтоливо
23
Бирса
34
Де Йонг
15
Поли
70
Робиньо
45
Балотелли
27
Фелипе
29
Беналуан
29
Беналуан
27
Фелипе
99
Кассано
20
Рози
20
Рози
99
Кассано
11
Амаури
11
Сансоне
11
Сансоне
11
Амаури
70
Робиньо
17
Сапонара
17
Сапонара
70
Робиньо
15
Поли
10
Кака
10
Кака
15
Поли
45
Балотелли
21
Матри
21
Матри
45
Балотелли
Остались в запасе
Парма
Милан
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Парма - Милан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Эннио Тардини
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