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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Милан
Сампдория - Милан: обзор матча 23 февраля 2014
Сампдория
23.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
Милан
12'
А. Таарабт
58'
А. Рами
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Милан
Замена
Ренан
️️️️
Н. Крстичич
81'
77'
Желтая карточка
К. Хонда
76'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Констан
Желтая карточка
М. Габбиадини
74'
Вторая желтая
М. Лопес
72'
Желтая карточка
М. Лопес
72'
63'
Замена
М. Эссьен
️️️️
С. Мунтари
62'
Желтая карточка
С. Мунтари
Желтая карточка
А. Коста
60'
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Рами
57'
Замена
А. Поли
️️️️
Р. Сапонара
Замена
М. Лопес
️️️️
П. Мба Обьянг
56'
Замена
Р. Сориано
️️️️
П. Вшолек
46'
Желтая карточка
А. Паломбо
41'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
32'
24'
Желтая карточка
К. Констан
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Таарабт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ОП
17
Анджело Паломбо
(К)
ОП
7
Ненад Крстичич
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
23
Эдер
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Салли Мунтари
ОП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
3
Кейсуке Хонда
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
5
Ренан
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Милан
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
10
Кака
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Да Кошта
21
Коста
13
Реджини
13
Мустафи
44
Форнасьер
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
7
Крстичич
11
Габбиадини
22
Вшолек
23
Эдер
4-1-3-1-1
32
Амелия
20
Абате
23
Рами
5
Дзаккардо
19
Констан
4
Мунтари
3
Хонда
49
Таарабт
18
Монтоливо
17
Сапонара
11
Паццини
7
Крстичич
5
Ренан
5
Ренан
7
Крстичич
22
Вшолек
21
Сориано
21
Сориано
22
Вшолек
14
Мба Обьянг
11
Лопес
11
Лопес
14
Мба Обьянг
4
Мунтари
2
Эссьен
2
Эссьен
4
Мунтари
17
Сапонара
15
Поли
15
Поли
17
Сапонара
19
Констан
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
19
Констан
Остались в запасе
Сампдория
Милан
19
Винченцо Фьорилло
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Кака
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Кака
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Статистика матча Сампдория - Милан
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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