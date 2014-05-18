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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сассуоло
Милан - Сассуоло: обзор матча 18 мая 2014
Милан
18.05.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
3'
С. Мунтари
27'
Н. Де Йонг
90'
С. Дзадза (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сассуоло
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Дзадза
Красная карточка
М. Де Шильо
89'
86'
Красная карточка
П. Каннаваро
78'
Замена
Э. Терранова
️️️️
Р. Чибса
73'
Замена
Г. Масуччи
️️️️
П. Мендеш
Замена
М. Балотелли
️️️️
Кака
73'
Вторая желтая
Ф. Мексес
68'
Замена
К. Дзаккардо
️️️️
К. Констан
63'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
С. Мунтари
59'
46'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
С. Миссироли
43'
Желтая карточка
Л. Ариаудо
Желтая карточка
Ф. Мексес
32'
ГОЛ! 2:0!
Н. Де Йонг
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Мунтари
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Кака
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Милан
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-4-1-1
32
Аббьяти
19
Констан
23
Рами
5
Мексес
22
Де Шильо
4
Мунтари
49
Таарабт
34
Де Йонг
18
Монтоливо
10
Кака
11
Паццини
4-3-2-1
22
Помини
15
Ариаудо
28
Каннаваро
3
Мендеш
3
Лонги
6
Миссироли
4
Маньянелли
13
Чибса
10
Берарди
11
Сансоне
11
Дзадза
19
Констан
5
Дзаккардо
5
Дзаккардо
19
Констан
4
Мунтари
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
4
Мунтари
10
Кака
45
Балотелли
45
Балотелли
10
Кака
3
Мендеш
26
Масуччи
26
Масуччи
3
Мендеш
13
Чибса
20
Терранова
20
Терранова
13
Чибса
6
Миссироли
8
Бьондини
8
Бьондини
6
Миссироли
Остались в запасе
Милан
Сассуоло
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Милан - Сассуоло
1
2
1
1
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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