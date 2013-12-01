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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Милан
Катания - Милан: обзор матча 01 декабря 2013
Катания
01.12.2013, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 3
Завершен
Милан
13'
Л. Кастро
19'
Р. Монтоливо
63'
М. Балотелли
81'
Кака
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Милан
Замена
С. Лето
️️️️
П. Баррьентос
88'
83'
Замена
А. Матри
️️️️
М. Балотелли
81'
ГОЛ! 1:3!
Кака
Пас отдал
Р. Монтоливо
80'
Желтая карточка
Кака
Желтая карточка
П. Баррьентос
74'
73'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
В. Бирса
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
Л. Кастро
68'
Красная карточка
П. Тахцидис
64'
63'
ГОЛ! 1:2!
М. Балотелли
Замена
Кеко
️️️️
Л. Монсон
61'
Желтая карточка
Я. Плашил
59'
58'
Желтая карточка
Д. Бонера
31'
Желтая карточка
М. Сильвестре
25'
Желтая карточка
А. Поли
19'
ГОЛ! 1:1!
Р. Монтоливо
Пас отдал
У. Эмануэльсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Кастро
Пас отдал
М. Лопес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Николас Сполли
(К)
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
18
Лусиано Монсон
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
19
Лукас Кастро
ПП
11
Макси Лопес
ЦФ
Милан
22
Габриэл
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Андреа Поли
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
23
Антонио Ночерино
ОП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
10
Кака
АП
23
Вальтер Бирса
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Федерико Фрейре
ЦП
20
Кеко
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Милан
61
Лоренцо Феррари
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-5-1
21
Андухар
3
Бираги
2
Сполли
5
Ролин
30
Перуцци
18
Монсон
77
Тахцидис
28
Баррьентос
18
Плашил
19
Кастро
11
Лопес
4-2-1-2-1
22
Габриэл
15
Поли
23
Бонера
26
Сильвестре
18
Эмануэльсон
34
Де Йонг
23
Ночерино
18
Монтоливо
10
Кака
23
Бирса
45
Балотелли
18
Монсон
20
Кеко
20
Кеко
18
Монсон
19
Кастро
17
Гуаренте
17
Гуаренте
19
Кастро
28
Баррьентос
5
Лето
5
Лето
28
Баррьентос
23
Бирса
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
23
Бирса
45
Балотелли
21
Матри
21
Матри
45
Балотелли
Остались в запасе
Катания
Милан
20
Федерико Фрейре
ЦП
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
61
Лоренцо Феррари
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
20
Федерико Фрейре
ЦП
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
61
Лоренцо Феррари
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Катания - Милан
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Анджело Массимино
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