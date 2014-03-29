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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кьево
Милан - Кьево: обзор матча 29 марта 2014
Милан
29.03.2014, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 0
Завершен
Кьево
5'
М. Балотелли
26'
Кака
52'
Кака
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кьево
90'
+2
Пенальти не реализован!
С. Теро
76'
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
П. Хетемай
Замена
Робиньо
️️️️
Кака
73'
68'
Замена
Б. Цесар
️️️️
Б. Драме
62'
Замена
С. Теро
️️️️
В. Обинна
Замена
А. Поли
️️️️
Н. Де Йонг
58'
ГОЛ! 3:0!
Кака
52'
Замена
М. Эссьен
️️️️
С. Мунтари
44'
Травма
С. Мунтари
43'
ГОЛ! 2:0!
Кака
Пас отдал
К. Хонда
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
А. Рами
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ОП
34
Найджел Де Йонг
ОП
10
Кака
(К)
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Кьево
22
Михаэль Агацци
ВР
3
Букари Драме
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
7
Симоне Бентивольо
(К)
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Милан
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Клейтон
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
30
Томаш Купиш
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
4-2-3-1
32
Аббьяти
18
Эмануэльсон
23
Рами
23
Бонера
5
Дзаккардо
4
Мунтари
34
Де Йонг
10
Кака
49
Таарабт
3
Хонда
45
Балотелли
3-3-2-2
22
Агацци
2
Бернардини
3
Дайнелли
21
Фрей
20
Сардо
16
Радованович
3
Драме
7
Бентивольо
56
Хетемай
11
Обинна
9
Палоски
4
Мунтари
2
Эссьен
2
Эссьен
4
Мунтари
34
Де Йонг
15
Поли
15
Поли
34
Де Йонг
10
Кака
70
Робиньо
70
Робиньо
10
Кака
3
Драме
12
Цесар
12
Цесар
3
Драме
56
Хетемай
17
Гуаренте
17
Гуаренте
56
Хетемай
11
Обинна
77
Теро
77
Теро
11
Обинна
Остались в запасе
Милан
Кьево
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
27
Деян Лазаревич
ЦФ
30
Томаш Купиш
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Клейтон
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
30
Томаш Купиш
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Клейтон
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Милан - Кьево
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:40 (прямая)
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