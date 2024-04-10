В Москве может состояться ретроматч Россия – Бразилия с участием Роналдиньо, Кака, Ривалдо

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что его организация готова провести ретроматч Россия – Бразилия.

«Мне кажется, матч легенд России и Бразилии вполне реализуем. Надо, чтобы Кафу переговорил с футболистами. Если они между собой договорятся, что готовы приехать, это будет большой праздник даже для Москвы. Можно без проблем собрать целый стадион. Привезти Роналдиньо, Кафу, Ривалдо, Таффарела, Кака.

Они вызовут большой ажиотаж. Реально ли сюда привезти Роналдиньо и Ривалдо? Думаю, да. Это вопрос цены. Всe реализуемо. Надо целиться именно в такие вещи», – сказал Терешин.