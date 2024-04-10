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    • В Москве может состояться ретроматч Россия – Бразилия с участием Роналдиньо, Кака, Ривалдо

    В Москве может состояться ретроматч Россия – Бразилия с участием Роналдиньо, Кака, Ривалдо

    Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что его организация готова провести ретроматч Россия – Бразилия.

    «Мне кажется, матч легенд России и Бразилии вполне реализуем. Надо, чтобы Кафу переговорил с футболистами. Если они между собой договорятся, что готовы приехать, это будет большой праздник даже для Москвы. Можно без проблем собрать целый стадион. Привезти Роналдиньо, Кафу, Ривалдо, Таффарела, Кака.

    Они вызовут большой ажиотаж. Реально ли сюда привезти Роналдиньо и Ривалдо? Думаю, да. Это вопрос цены. Всe реализуемо. Надо целиться именно в такие вещи», – сказал Терешин.

    • Ранее РФС проводил ретроматчи между клубами РПЛ.
    • Кафу на прошлой неделе побывал в Москве.
    • Роналдиньо, Кака, Ривалдо брали «Золотой мяч».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.04.2024 19:52
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1712769442
    И тогда толпа из РПЛ увидит как надо играть в футбол. )
    Ответить
    k611
    1712772459
    Рональдиньо считаю одним из лучших игроков сборной Бразилии. Интересно было бы посмотреть на кудесников мяча.
    Ответить
    ...уефан
    1712774518
    ... деньги на воздух. Детский футбол развивайте лучше!...
    Ответить
    Plyash
    1712781891
    А у нас кто капитаном будет - Аршавин,Жирков,Павлюченко или любитель мальчишек Широков. Али кто другой?
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