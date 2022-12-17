Кака назвал самый важный момент в своей карьере

Экс-полузащитник сборной Бразилии Кака поделился воспоминаниями о победе в чемпионате мира 2002 года.

«Мне удалось поучаствовать в трех ЧМ, это нечто очень особенное.

В 2002 году самым незабываемым было взять трофей в руки, посмотреть на него и сказать: «Мы сделали это. Мы чемпионы мира».

Действительно, это самый важный момент в моей карьере», – сказал Кака.

В финале ЧМ-2002 бразильцы победили Германию – 2:0.

Кака в том турнире провел 1 неполный матч.

Затем он играл на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов.

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