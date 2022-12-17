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    Кака назвал самый важный момент в своей карьере

    Экс-полузащитник сборной Бразилии Кака поделился воспоминаниями о победе в чемпионате мира 2002 года.

    «Мне удалось поучаствовать в трех ЧМ, это нечто очень особенное.

    В 2002 году самым незабываемым было взять трофей в руки, посмотреть на него и сказать: «Мы сделали это. Мы чемпионы мира».

    Действительно, это самый важный момент в моей карьере», – сказал Кака.

    • В финале ЧМ-2002 бразильцы победили Германию – 2:0.
    • Кака в том турнире провел 1 неполный матч.
    • Затем он играл на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов.

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    Источник: сайт ФИФА

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