Роша забил в обоих полуфиналах Южноамериканского кубка. Его клуб вышел в финал турнира

Бразильский «Атлетико Паранаэнсэ» победил дома уругвайский «Пеньяроль» (2:0) и по сумме двух матчей вышел в финал Южноамериканского кубка.

Арендованный «Атлетико» у «Спартака» нападающий Педро Роша вышел на замену в середине второго тайма и отличился на 81-й минуте. Бразилец забил в обоих полуфинальных матчах турнира.

В трех последних матчах за «Атлетико Паранаэнсэ» 27-летний форвард отличился четыре раза.