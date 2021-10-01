Роша забил в обоих полуфиналах Южноамериканского кубка. Его клуб вышел в финал турнира

Бразильский «Атлетико Паранаэнсэ» победил дома уругвайский «Пеньяроль» (2:0) и по сумме двух матчей вышел в финал Южноамериканского кубка.
Арендованный «Атлетико» у «Спартака» нападающий Педро Роша вышел на замену в середине второго тайма и отличился на 81-й минуте. Бразилец забил в обоих полуфинальных матчах турнира.
В трех последних матчах за «Атлетико Паранаэнсэ» 27-летний форвард отличился четыре раза.
- Еще в мае Роша играл и забивал за «Спартак-2» в ФНЛ.
- «Атлетико Паранаэнсе» арендовал Рошу в середине августа.
- Сделка рассчитана на год с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
- «Спартак» купил бразильца в 2017 году за 12 миллионов евро.
Источник: Бомбардир.ру