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    Роша забил в обоих полуфиналах Южноамериканского кубка. Его клуб вышел в финал турнира

    Бразильский «Атлетико Паранаэнсэ» победил дома уругвайский «Пеньяроль» (2:0) и по сумме двух матчей вышел в финал Южноамериканского кубка.

    Арендованный «Атлетико» у «Спартака» нападающий Педро Роша вышел на замену в середине второго тайма и отличился на 81-й минуте. Бразилец забил в обоих полуфинальных матчах турнира.

    В трех последних матчах за «Атлетико Паранаэнсэ» 27-летний форвард отличился четыре раза.

    • Еще в мае Роша играл и забивал за «Спартак-2» в ФНЛ.
    • «Атлетико Паранаэнсе» арендовал Рошу в середине августа.
    • Сделка рассчитана на год с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
    • «Спартак» купил бразильца в 2017 году за 12 миллионов евро.

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    Источник: Бомбардир.ру

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