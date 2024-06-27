Стало известно имя следующего новичка «Ростова»

«Ростов» близок к четвертому трансферу за текущее лето.
Вслед за Константином Кучаевым, Хидаетом Ханкичем и Рустамом Ятимовым донской клуб подпишет Родриго Саравию из «Пеньяроля».
Стороны полностью согласовали условия сделки за 2,1 миллиона долларов.
23-летний опорный полузащитник в ближайшее время вылетит в Россию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта.
- Зимой переход Саравии в «Ростов» сорвался из-за отказа футболиста жить в Ростове-на-Дону.
- Тогда его испугало соседство города с Украиной.
Источник: «РБ Спорт»