Стало известно имя следующего новичка «Ростова»

«Ростов» близок к четвертому трансферу за текущее лето.

Вслед за Константином Кучаевым, Хидаетом Ханкичем и Рустамом Ятимовым донской клуб подпишет Родриго Саравию из «Пеньяроля».

Стороны полностью согласовали условия сделки за 2,1 миллиона долларов.

23-летний опорный полузащитник в ближайшее время вылетит в Россию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта.