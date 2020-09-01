Форлан покинул пост главного тренера «Пеньяроля»

«Пеньяроль» уволил с поста главного тренера Диего Форлана.
«Настала моя очередь покинуть «Пеньяроль». Но сначала я хотел бы сказать несколько слов благодарности. Спасибо за возможность, которую мне предоставили – тренировать «Пеньяроль» было большой гордостью. Благодарю игроков за терпение и уважение, спасибо фанатам», – написал Форлан в твиттере.
- Под руководством Форлана «Пеньяроль» провел 11 матчей, в которых проиграл четыре раза, трижды сыграл вничью и одержал четыре победы.
- Уругваец играл за «Пеньяроль» с 2015 по 2016 годы.
Источник: Твиттер Диего Форлана