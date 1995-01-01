Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Форлан покинул пост главного тренера «Пеньяроля»

    «Пеньяроль» уволил с поста главного тренера Диего Форлана.

    «Настала моя очередь покинуть «Пеньяроль». Но сначала я хотел бы сказать несколько слов благодарности. Спасибо за возможность, которую мне предоставили – тренировать «Пеньяроль» было большой гордостью. Благодарю игроков за терпение и уважение, спасибо фанатам», – написал Форлан в твиттере.

    • Под руководством Форлана «Пеньяроль» провел 11 матчей, в которых проиграл четыре раза, трижды сыграл вничью и одержал четыре победы.
    • Уругваец играл за «Пеньяроль» с 2015 по 2016 годы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Диего Форлана

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98850
    #2
    zigbert
    78877
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru