Форлан покинул пост главного тренера «Пеньяроля»

«Пеньяроль» уволил с поста главного тренера Диего Форлана.

«Настала моя очередь покинуть «Пеньяроль». Но сначала я хотел бы сказать несколько слов благодарности. Спасибо за возможность, которую мне предоставили – тренировать «Пеньяроль» было большой гордостью. Благодарю игроков за терпение и уважение, спасибо фанатам», – написал Форлан в твиттере.