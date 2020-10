«Манчестер Юнайтед» подписал 18-летнего вингера Пельистри

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере крайнего полузащитника «Пеньяроля» Факундо Пельистри.

18-летний уругваец подписал пятилетний контракт с возможностью продления на один год. «МЮ» заплатил за Пельистри 8,5 миллионов евро.

Another Uruguayan arrives at Old Trafford...Welcome to #MUFC, Facundo Pellistri!