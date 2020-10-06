«Манчестер Юнайтед» подписал 18-летнего вингера Пельистри

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере крайнего полузащитника «Пеньяроля» Факундо Пельистри.

18-летний уругваец подписал пятилетний контракт с возможностью продления на один год. «МЮ» заплатил за Пельистри 8,5 миллионов евро.

Факундо провел за «Пеньяроль» 37 матчей во всех турнирах. На его счету два гола и четыре ассиста.

Ранее манкунианцы объявили о заключении контракта с Эдинсоном Кавани.