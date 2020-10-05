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    «Манчестер Юнайтед» подписал 18-летнего вингера Пельистри

    «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере крайнего полузащитника «Пеньяроля» Факундо Пельистри.

    18-летний уругваец подписал пятилетний контракт с возможностью продления на один год. «МЮ» заплатил за Пельистри 8,5 миллионов евро.

    • Факундо провел за «Пеньяроль» 37 матчей во всех турнирах. На его счету два гола и четыре ассиста.
    • Ранее манкунианцы объявили о заключении контракта с Эдинсоном Кавани.

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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