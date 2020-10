«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении контракта с нападающим Эдинсоном Кавани.

Уругваец подписал с новым клубом соглашение по схеме «1+1».

33-летний форвард достался «МЮ» бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента.

Последней командой Кавани был «ПСЖ», за который он выступал с 2013 по 2020 год.

El Matador has arrived.Old Trafford is waiting for you, @ECavaniOfficial! #MUFC