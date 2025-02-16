Гвардиола назвал качество Хусанова, ради которого его купил «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил качества защитника Абдукодира Хусанова.

«Скорость Хусанова при переходе из обороны в атаку – это то, ради чего мы его купили. Он очень быстр.

Однако Абдукодир слишком агрессивен в единоборствах, если проигрывает их. Он адаптируется, всему научиться – вопрос времени», – сказал Гвардиола.