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  • Гвардиола назвал качество Хусанова, ради которого его купил «Сити»

Гвардиола назвал качество Хусанова, ради которого его купил «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил качества защитника Абдукодира Хусанова.

«Скорость Хусанова при переходе из обороны в атаку – это то, ради чего мы его купили. Он очень быстр.

Однако Абдукодир слишком агрессивен в единоборствах, если проигрывает их. Он адаптируется, всему научиться – вопрос времени», – сказал Гвардиола.

  • Хусанов куплен у «Ланса» в январе за 50 миллионов евро с учетом бонусов.
  • У Абдукодира уже есть гол в Кубке Англии.
  • Накануне Хусанов провел весь матч АПЛ против «Ньюкасла» (4:0).

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Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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16.02.2025 08:17
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Комментарии (3)
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FCSpartakM
1739692647
Он просто готовит лучший плов
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