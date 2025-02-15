Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола – о результатах «Сити»: «Один неудачный сезон за 8-9 лет – такое случается»

Гвардиола – о результатах «Сити»: «Один неудачный сезон за 8-9 лет – такое случается»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что не сильно переживает из-за результатов в этом сезоне.

«Один неудачный сезон за восемь-девять лет – такое может случиться.

Вы видели «Ливерпуль» в этом сезоне? Они уже не могут набрать 100 очков, определенно не могут. 99 могут, но не 100, но посмотрите, какой сезон они проводят Это заставило меня осознать: ух ты, что мы натворили в предыдущие годы!» – сказал Пеп.

  • «Сити» идет в АПЛ 5-м.
  • Отставание от 1-го места – 16 очков.
  • «Сити» рискует вылететь из Лиги чемпионов на стадии 1/16 финала.

Новости по теме
Холанд травмировался перед матчем с «Реалом» 1
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» (4:0), Мармуш сделал хет-трик, Хусанов провел весь матч 1
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля января 2025
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

15.02.2025 10:45
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
темирхан
1739607853
чет у реала такое не случается! ах да я забыл! там в испании конкуренции ни хрена нет. чемпионат двух клубов.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 