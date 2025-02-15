Гвардиола – о результатах «Сити»: «Один неудачный сезон за 8-9 лет – такое случается»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что не сильно переживает из-за результатов в этом сезоне.

«Один неудачный сезон за восемь-девять лет – такое может случиться.

Вы видели «Ливерпуль» в этом сезоне? Они уже не могут набрать 100 очков, определенно не могут. 99 могут, но не 100, но посмотрите, какой сезон они проводят Это заставило меня осознать: ух ты, что мы натворили в предыдущие годы!» – сказал Пеп.