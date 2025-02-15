Нервный ответ Гвардиолы критикам «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил болельщикам, которые недовольны выступлением команды в этом сезоне.

«Люди говорят: «Пеп, что случилось? Нет, нет, нет... Что-то-случилось! Вот в чем проблема! Это ненормально!».

Отвечу так. Кто теперь в современном футболе наберет 100 очков за сезон? Я жду. Или четыре раза подряд возьмет АПЛ? Я жду...» – сказал Пеп.