Нервный ответ Гвардиолы критикам «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил болельщикам, которые недовольны выступлением команды в этом сезоне.
«Люди говорят: «Пеп, что случилось? Нет, нет, нет... Что-то-случилось! Вот в чем проблема! Это ненормально!».
Отвечу так. Кто теперь в современном футболе наберет 100 очков за сезон? Я жду. Или четыре раза подряд возьмет АПЛ? Я жду...» – сказал Пеп.
- «Сити» идет в АПЛ 5-м.
- Отставание от 1-го места – 16 очков.
- «Сити» рискует вылететь из Лиги чемпионов на стадии 1/16 финала.