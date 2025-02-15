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  • Беллингем объяснился за скандальное удаление в матче с «Осасуной»

Беллингем объяснился за скандальное удаление в матче с «Осасуной»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем дал комментарий по своему удалению в матче 24-го тура Примеры против «Осасуны» (1:1).

  • Англичанина удалили на 39-й минуте за оскорбительную реплику в адрес судьи.

«Я никогда не оскорблял судью, я рад, что есть видео, которые показывают реальность, несмотря на свидетельства судьи.

Я здесь, чтобы извиниться перед своими товарищами по команде за то, что поставил их сегодня в трудное положение.

Я не сказал судье ничего плохого. Очевидно, что произошла ошибка. Это было не оскорбление, это было мое личное высказывание», – сказал Беллингем.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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15.02.2025 21:10
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Комментарии (6)
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n876
1739645973
Вот как у них в загнивающей Европе.Прощения просит ---" перед своими товарищами по команде за то, что поставил их сегодня в трудное положение." В России незагнивающей было такое, когда футболист за удаление так говорит?
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JIEGEHDA
1739648919
Ну так можно на... Послать и сказать это не оскорбление а личное мнение. А так Валенсия Реал Беллингем такое количество мата выкинул что то что сверху " я никогда не оскорблял судью" полная ложь
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1739649657
Всё дело в проекте Суперлиги, которая сокрушит монополию УЕФА, шейхов и Чеферина в еврофутболе, вперёд, Суперлига!
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MaxiLeon
1739658066
раз плюнул на пол потом не лижи, если не хочешь лизать держи слюни крепко
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