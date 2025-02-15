Беллингем объяснился за скандальное удаление в матче с «Осасуной»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем дал комментарий по своему удалению в матче 24-го тура Примеры против «Осасуны» (1:1).

Англичанина удалили на 39-й минуте за оскорбительную реплику в адрес судьи.

«Я никогда не оскорблял судью, я рад, что есть видео, которые показывают реальность, несмотря на свидетельства судьи.

Я здесь, чтобы извиниться перед своими товарищами по команде за то, что поставил их сегодня в трудное положение.

Я не сказал судье ничего плохого. Очевидно, что произошла ошибка. Это было не оскорбление, это было мое личное высказывание», – сказал Беллингем.