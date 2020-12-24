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    Защитник сборной Уругвая Гонсалес может продолжить карьеру в «Зените»

    Правый защитник «Пеньяроля» и сборной Уругвая Джованни Гонсалес попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Sport24.

    Гонсалес может перейти в клуб из Санкт-Петербурга в статусе свободного агент. Действующий контракт уругвайца с «Пеньяролем» истекает 31 декабря 2020 года.

    • Гонсалес играет за «Пеньяроль» с 2018 года.
    • Уругваец провел восемь матчей за сборную Уругвая.
    • Трансферная стоимость 26-летнего защитника – 800 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3803

      Гавроша 28 минут назад

      Из тарасовки опять утка, они их специально пускают, чтобы отвлечь внимание от спартака!!!

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      Рейтинг: +5654

      KPCCSPB 1 час назад

      А Караваев чем плох? Типа привоз в ЛЧ? Так там вся команда херово играла, особенно центральные.

      0
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