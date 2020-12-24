Защитник сборной Уругвая Гонсалес может продолжить карьеру в «Зените»

Из тарасовки опять утка, они их специально пускают, чтобы отвлечь внимание от спартака!!!
Правый защитник «Пеньяроля» и сборной Уругвая Джованни Гонсалес попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Sport24.
Гонсалес может перейти в клуб из Санкт-Петербурга в статусе свободного агент. Действующий контракт уругвайца с «Пеньяролем» истекает 31 декабря 2020 года.
- Гонсалес играет за «Пеньяроль» с 2018 года.
- Уругваец провел восемь матчей за сборную Уругвая.
- Трансферная стоимость 26-летнего защитника – 800 тысяч евро.