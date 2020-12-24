Защитник сборной Уругвая Гонсалес может продолжить карьеру в «Зените»

Правый защитник «Пеньяроля» и сборной Уругвая Джованни Гонсалес попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Sport24.

Гонсалес может перейти в клуб из Санкт-Петербурга в статусе свободного агент. Действующий контракт уругвайца с «Пеньяролем» истекает 31 декабря 2020 года.