Динамовец Лаксальт описал русских двумя словами

Игрок «Динамо» Диего Лаксальт поделился впечатлениями от жизни в России.

– Ты был в сборной Уругвая на ЧМ-2018 в России. Какой тебе тогда показалась наша страна? Что за это время изменилось?

– В 2018 году у меня особо не было времени и возможностей, чтобы погулять по городам России, посмотреть Москву, так как я постоянно находился внутри команды.

Можно сказать, что мы как бы были не в России, а внутри большого собрания разных стран и культур на территории России.

А вот как только я приехал в «Динамо», то сразу начал изучать страну и людей, живущих в ней. Люди в России любезные и доброжелательные, они очень хорошо относятся к иностранцам и всегда стремятся как-то помочь.

Мне и моей семье очень нравится жить в России. Конечно, во время чемпионата мира я тоже обращал внимание на это, но познакомился поближе с этим только после перехода в клуб.