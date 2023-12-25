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    • Символическая сборная первой части сезона РПЛ по версии Шалимова

    Символическая сборная первой части сезона РПЛ по версии Шалимова

    Игорь Шалимов составил символическую сборную по итогам 18 туров чемпионата России.

    В нее вошли пять футболистов из «Краснодара», два – из «Локомотива», по одному – из ЦСКА, «Зенита», «Динамо» и «Спартака».

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

    Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Виллиан Роша (ЦСКА), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив»);

    Полузащитники: Диего Лаксальт («Динамо»), Вендел («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»);

    Нападающие: Квинси Промес («Спартак»), Максим Глушенков («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.12.2023 22:47
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