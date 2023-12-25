Символическая сборная первой части сезона РПЛ по версии Шалимова

Игорь Шалимов составил символическую сборную по итогам 18 туров чемпионата России.
В нее вошли пять футболистов из «Краснодара», два – из «Локомотива», по одному – из ЦСКА, «Зенита», «Динамо» и «Спартака».
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);
Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Виллиан Роша (ЦСКА), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив»);
Полузащитники: Диего Лаксальт («Динамо»), Вендел («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»);
Нападающие: Квинси Промес («Спартак»), Максим Глушенков («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»).
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Источник: «РБ Спорт»