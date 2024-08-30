Решение ЭСК по эпизоду с Лаксальтом в матче «Динамо» – «Краснодар»

ЭСК РФС вынесла решение по спорному эпизоду из матча 6-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (0:1).

Главный судья Сергей Карасев во 2-м тайме не поставил пенальти после падения динамовца Диего Лаксальта в штрафной.

Уругвайца прихватывал Александр Черников.

За VAR отвечал Сергей Иванов.

«Мнение членов не было единогласным, но большинством голосов ЭСК посчитал, что Карасeв совершил ошибку, расценив единоборство.

Правильным решением в этой ситуации было бы назначение пенальти. При этом судья отлично видел единоборство и сообщил об этом арбитру VAR.

Поэтому видеоарбитр не стал вмешиваться в данный эпизод», – сказал председатель ЭСК Павел Каманцев.