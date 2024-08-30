Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Решение ЭСК по эпизоду с Лаксальтом в матче «Динамо» – «Краснодар»

Решение ЭСК по эпизоду с Лаксальтом в матче «Динамо» – «Краснодар»

30 августа 2024, 11:40
11

ЭСК РФС вынесла решение по спорному эпизоду из матча 6-го тура РПЛ «Динамо»«Краснодар» (0:1).

«Мнение членов не было единогласным, но большинством голосов ЭСК посчитал, что Карасeв совершил ошибку, расценив единоборство.

Правильным решением в этой ситуации было бы назначение пенальти. При этом судья отлично видел единоборство и сообщил об этом арбитру VAR.

Поэтому видеоарбитр не стал вмешиваться в данный эпизод», – сказал председатель ЭСК Павел Каманцев.

Еще по теме:
Экс-динамовец Лаксальт нашел новый клуб после полугода без работы
В «Динамо» прокомментировали уход экс-игрока «Милана» 1
Лаксальт попрощался с болельщиками «Динамо»
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Уругвай. Примера Краснодар Динамо Лаксальт Диего Карасев Сергей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1725009182
Продажная тварь !
Ответить
Spartak_forv@
1725009352
Ну признали.А дальше то что,кто очки будет возвращать?
Ответить
MazaiNN
1725009404
Ну какой толк от заявлений этого ЭСК? Бла бла бла.. Карасев будет наказан? Динамо от этого легче стало? Да пенальти. И что?
Ответить
ivany4
1725010623
Болеше всего порадовало, что на заседаниях ЭСК РФС, присутствует плюрализм мнений и голосование по принятию решения.)) И это при том, что существуют четко определенный регламент и правила футбола!!! А какое наказание Карасеву, за грубую ошибку, вынесли решением большинства голосов?))
Ответить
andr45
1725014506
«Карасев неплохо судит. Может напортачить. За очень хорошие деньги. Но так, что особо не подкопаешься. Все от квалификации зависит! Умный так прибьет, что и карман будет полный, и никто претензий не предъявит.» СЭ19.05.2023
Ответить
яцык
1725015894
карась это давнишняя мразь.помню как он отменил чистый гол Воронина Локо и что и ничего.И нахера этот вар если все решает эта рыба
Ответить
neim
1725017145
Ну так а выводы где, сколько матчей пропустит карась за свою "ошибку" и почему ВАР в таких эпизодах не настаивает на просмотре записи момента главным арбитром ? Или всё просчитано заранее ? (((
Ответить
alex1951
1725100038
Гнусная история. Эта ЭСК устроила бурю в стакане воды - вот и все..... Как бы и вашим и нашим....Короче Мафия!
Ответить
neim
1725109919
Ну ладно. с Карасёвым позицию обозначили, а что с Москалёвым-то молчат, какое там решение по его матчу Ростов-Локомотив ? Или я что-то пропустил ?
Ответить
Главные новости
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
21:09
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
14
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
20:12
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
7
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
3
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
Все новости
Все новости
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
21:47
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
21:29
1
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
20:17
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
3
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
22
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
3
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
5
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
13
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+