Виктор Гусев считает, что Тюкавина перехваливают

Комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев высказался об игроках бело-голубых.

– Кто-нибудь из игроков стал для вас открытием в прошедшем сезоне?

– Конечно, хорош Тюкавин. Он мне вообще симпатичен и как человек, и как игрок, демонстрирующий прекрасную результативность. Но мне кажется, что всe-таки немножко его перехваливают. По тому, какие о нeм отзывы, какие оценки ему дают, он должен был решать исход большего количества ключевых матчей. Немножко не хватило ему, чтобы сделать ещe шаг и уже стать динамовской легендой. Но он ещe молодой, у него всe впереди.

Хорошие легионеры в «Динамо». Очень мне нравится новая позиция Лаксальта. Это заслуга Лички, что он еe разглядел. И вообще видно, что он умеет находить общий язык как с легионерами, так и с нашими, потому что очень хорошо говорит на русском языке. Чувствуется, что он держит команду в хорошем настроении.

Мне нравится мой любимый Скопинцев. У него стиль крайних защитников-полузащитников, которые всегда были в московском «Динамо». Наша команда славилась быстрой игрой на флангах, начиная с Численко и Еврюжихина. Для меня Скопинцев – воплощение динамовской игры, которая идeт из прошлого. А в прошлом были победы, поэтому на него стоит ориентироваться.

Линия обороны оставила у меня двойственное впечатление. Наши центральные защитники много сделали, забивали решающие мячи, но сзади бывали провалы. К ним больше претензий, чем к фланговым игрокам. В середине поля есть прекрасные ребята – те же Карраскаль и Фомин хорошо вписались в эту игру. В середине есть потенциал.

Грулeв не всегда себя проявляет так, как хотелось бы, а на него возлагаются надежды. Он часто заменяет подуставшего Тюкавина или просто выходит в роли дополнительного спасителя. Иногда это срабатывало, как, например, во встрече с «Зенитом», но не всегда.

Про Грулeва говорили, что у него большой потенциал. Когда он только появился в составе, Валерий Георгиевич Газзаев говорил, что у него такие же задатки, как у Мбаппе. Я удивился и стал внимательно следить за ним. В общем, будем наблюдать. Чтобы конкурировать с лидерами, нужно иметь два состава, то есть, очень серьeзную скамейку. Она и сейчас есть, но не все оправдывают надежды.