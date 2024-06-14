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    Виктор Гусев считает, что Тюкавина перехваливают

    Комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев высказался об игроках бело-голубых.

    – Кто-нибудь из игроков стал для вас открытием в прошедшем сезоне?

    Конечно, хорош Тюкавин. Он мне вообще симпатичен и как человек, и как игрок, демонстрирующий прекрасную результативность. Но мне кажется, что всe-таки немножко его перехваливают. По тому, какие о нeм отзывы, какие оценки ему дают, он должен был решать исход большего количества ключевых матчей. Немножко не хватило ему, чтобы сделать ещe шаг и уже стать динамовской легендой. Но он ещe молодой, у него всe впереди.

    Хорошие легионеры в «Динамо». Очень мне нравится новая позиция Лаксальта. Это заслуга Лички, что он еe разглядел. И вообще видно, что он умеет находить общий язык как с легионерами, так и с нашими, потому что очень хорошо говорит на русском языке. Чувствуется, что он держит команду в хорошем настроении.

    Мне нравится мой любимый Скопинцев. У него стиль крайних защитников-полузащитников, которые всегда были в московском «Динамо». Наша команда славилась быстрой игрой на флангах, начиная с Численко и Еврюжихина. Для меня Скопинцев – воплощение динамовской игры, которая идeт из прошлого. А в прошлом были победы, поэтому на него стоит ориентироваться.

    Линия обороны оставила у меня двойственное впечатление. Наши центральные защитники много сделали, забивали решающие мячи, но сзади бывали провалы. К ним больше претензий, чем к фланговым игрокам. В середине поля есть прекрасные ребята – те же Карраскаль и Фомин хорошо вписались в эту игру. В середине есть потенциал.

    Грулeв не всегда себя проявляет так, как хотелось бы, а на него возлагаются надежды. Он часто заменяет подуставшего Тюкавина или просто выходит в роли дополнительного спасителя. Иногда это срабатывало, как, например, во встрече с «Зенитом», но не всегда.

    Про Грулeва говорили, что у него большой потенциал. Когда он только появился в составе, Валерий Георгиевич Газзаев говорил, что у него такие же задатки, как у Мбаппе. Я удивился и стал внимательно следить за ним. В общем, будем наблюдать. Чтобы конкурировать с лидерами, нужно иметь два состава, то есть, очень серьeзную скамейку. Она и сейчас есть, но не все оправдывают надежды.

    • «Динамо» в минувшем сезоне заняло 3-е место в РПЛ.
    • Клуб лидировал перед последним туром и мог стать чемпионом, если бы не проиграл в гостях «Краснодару» в 30-м туре.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 11:01
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    Комментарии (3)
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    evgevg13
    1718353841
    А перехваливают потому что таких, как он в нашем футболе в настоящее время раз, два и обчелся. Говорить то практически и не о ком.
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    шахта Заполярная
    1718354656
    Перехваливают. Все будет зависеть от него самого, как он себя поведет с таким количеством медных труб в его честь
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    Инсаров
    1718356276
    Пора ему перебираться в Европу. Наш чемпионат деградирует. Пересидит в РПЛ и потеряет игру. Пока глаза горят - надо дерзать.
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