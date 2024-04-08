Лаксальт: «Мы должны были подчистить ошибки Лещука»

Полузащитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

«Динамо» вело в счете до 74-й минуты.

Потом дубль оформил Александр Соболев из «Спартака».

«Динамо» отстает от 1-го места на 6 очков.

«Я считаю, что мы абсолютно не заслужили того результата, который получился. Мы создавали моменты и должны были завершить игру намного раньше. Но получилось так, что мы допустили две ошибки в обороне, которые должны были подчистить. Теперь нам надо будет поработать над этим.

Считаю, что сегодня мы показали ту игру, которая позволяет рассчитывать на хорошие результаты в дальнейшем. Нам нужно сохранять трудоспособность и дальше идти в том направлении, в котором строится наша игра. А сегодня две ошибки перечеркнули все попытки склонить чашу весов в нашу пользу. Еще раз подчеркну, что поражения мы не заслуживали», – сказал Диего.