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    Лаксальт: «Мы должны были подчистить ошибки Лещука»

    Полузащитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

    «Я считаю, что мы абсолютно не заслужили того результата, который получился. Мы создавали моменты и должны были завершить игру намного раньше. Но получилось так, что мы допустили две ошибки в обороне, которые должны были подчистить. Теперь нам надо будет поработать над этим.

    Считаю, что сегодня мы показали ту игру, которая позволяет рассчитывать на хорошие результаты в дальнейшем. Нам нужно сохранять трудоспособность и дальше идти в том направлении, в котором строится наша игра. А сегодня две ошибки перечеркнули все попытки склонить чашу весов в нашу пользу. Еще раз подчеркну, что поражения мы не заслуживали», – сказал Диего.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    08.04.2024 09:11
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    Комментарии (1)
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    Скай
    1712559637
    Ну, в принципе верно. Нехер было бабочек ловить и смотреть как Соболь забивает. Помогать вратарю надо было
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