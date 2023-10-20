Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Лаксальт поделился эмоциями от продления контракта с «Динамо»

    Лаксальт поделился эмоциями от продления контракта с «Динамо»

    Уругвайский футболист «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал продление контракта с клубом до 2026 года.

    «Я очень рад, что подписал новый контракт ещe на два года. Для меня это очень хорошо, и сейчас нужно просто работать и помочь команде. Я очень хорошо себя здесь чувствую, поэтому мы вместе с «Динамо» приняли это решение.

    Что мне больше всего нравится в России в целом и в Москве в частности? Да всe. Моя жена отлично себя здесь чувствует, ей нравится город, дочке нравится школа. Для меня это главное.

    Удалось ли набрать форму после травмы? Я уже последние две недели тренировался с командой, так что готов к игре с «Локомотивом».

    Новая позиция на поле в этом сезоне? Тренер попросил меня сыграть там, и, конечно, я согласился помочь команде. Я себя очень комфортно чувствую на поле – и не важно, в опорной зоне или на фланге защиты» – сказал Лаксальт.

    • 30-летний уругваец в клубе с июля 2021-го.
    • В его активе 40 матчей и 2 ассиста.
    • Предыдущий договор Лаксальта с «Динамо» истекал в 2024 году.

    Источник: Официальный сайт ФК «Динамо» Москва

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+