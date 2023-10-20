Лаксальт поделился эмоциями от продления контракта с «Динамо»

Уругвайский футболист «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал продление контракта с клубом до 2026 года.
«Я очень рад, что подписал новый контракт ещe на два года. Для меня это очень хорошо, и сейчас нужно просто работать и помочь команде. Я очень хорошо себя здесь чувствую, поэтому мы вместе с «Динамо» приняли это решение.
Что мне больше всего нравится в России в целом и в Москве в частности? Да всe. Моя жена отлично себя здесь чувствует, ей нравится город, дочке нравится школа. Для меня это главное.
Удалось ли набрать форму после травмы? Я уже последние две недели тренировался с командой, так что готов к игре с «Локомотивом».
Новая позиция на поле в этом сезоне? Тренер попросил меня сыграть там, и, конечно, я согласился помочь команде. Я себя очень комфортно чувствую на поле – и не важно, в опорной зоне или на фланге защиты» – сказал Лаксальт.
- 30-летний уругваец в клубе с июля 2021-го.
- В его активе 40 матчей и 2 ассиста.
- Предыдущий договор Лаксальта с «Динамо» истекал в 2024 году.