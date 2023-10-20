Лаксальт поделился эмоциями от продления контракта с «Динамо»

Уругвайский футболист «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал продление контракта с клубом до 2026 года.

«Я очень рад, что подписал новый контракт ещe на два года. Для меня это очень хорошо, и сейчас нужно просто работать и помочь команде. Я очень хорошо себя здесь чувствую, поэтому мы вместе с «Динамо» приняли это решение.

Что мне больше всего нравится в России в целом и в Москве в частности? Да всe. Моя жена отлично себя здесь чувствует, ей нравится город, дочке нравится школа. Для меня это главное.

Удалось ли набрать форму после травмы? Я уже последние две недели тренировался с командой, так что готов к игре с «Локомотивом».

Новая позиция на поле в этом сезоне? Тренер попросил меня сыграть там, и, конечно, я согласился помочь команде. Я себя очень комфортно чувствую на поле – и не важно, в опорной зоне или на фланге защиты» – сказал Лаксальт.