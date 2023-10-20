В «Динамо» объяснили, для чего продлили контракт с Лаксальтом

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с уругвайским футболистом Диего Лаксальтом.

«Диего – очень важный для нас игрок, и мы рады, что он продолжит помогать нам достигать своих целей в будущем», – сказал Бувач.