Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • В «Динамо» объяснили, для чего продлили контракт с Лаксальтом

    В «Динамо» объяснили, для чего продлили контракт с Лаксальтом

    Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с уругвайским футболистом Диего Лаксальтом.

    «Диего – очень важный для нас игрок, и мы рады, что он продолжит помогать нам достигать своих целей в будущем», – сказал Бувач.

    • Новый трудовой договор Лаксальта рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон.
    • 30-летний уругваец в клубе с июля 2021-го.
    • В его активе 40 матчей и 2 ассиста.
    • Предыдущий договор Лаксальта с «Динамо» истекал в 2024 году.

    Новости по теме
    Лаксальт поделился эмоциями от продления контракта с «Динамо»
    У Лаксальта не будет фиксированной зарплаты после продления контракта с «Динамо»
    «Динамо» продлило контракт с 30-летним легионером
    Источник: Официальный сайт ФК «Динамо» Москва

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+