В «Динамо» объяснили, для чего продлили контракт с Лаксальтом

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с уругвайским футболистом Диего Лаксальтом.
«Диего – очень важный для нас игрок, и мы рады, что он продолжит помогать нам достигать своих целей в будущем», – сказал Бувач.
- Новый трудовой договор Лаксальта рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон.
- 30-летний уругваец в клубе с июля 2021-го.
- В его активе 40 матчей и 2 ассиста.
- Предыдущий договор Лаксальта с «Динамо» истекал в 2024 году.
Источник: Официальный сайт ФК «Динамо» Москва