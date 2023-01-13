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    Лаксальт встретился в Уругвае с экс-одноклубником Варелой, который сбежал из «Динамо»

    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о встрече с экс-одноклубником Гильермо Варелой, который играет за «Фламенго».

    – Видел в ваших соцсетях, что вы ездили в Уругвай!

    – Да, я хорошо провел отпуск с семьей, друзьями. Было здорово!

    – Видел также ваше фото с Варелой, как он поживает?

    – Виделись с ним после чемпионата мира, он гостил у меня дома, мы же друзья. Наслаждались несколькими днями отдыха. У него все хорошо. Он в отличной форме.

    – Что он говорил вам о своем трансфере?

    – Мы не обсуждали эту тему, честно. Только чемпионат мира и какие-то личные вещи.

    – Никаких шуток по поводу его возвращения?

    – Нет-нет, мы не разговаривали об этом.

    • Уругваец летом тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Он воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с москвичами.
    • Его контракт с «Динамо» действует до лета 2023 года

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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