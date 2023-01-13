Лаксальт встретился в Уругвае с экс-одноклубником Варелой, который сбежал из «Динамо»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о встрече с экс-одноклубником Гильермо Варелой, который играет за «Фламенго».

– Видел в ваших соцсетях, что вы ездили в Уругвай!

– Да, я хорошо провел отпуск с семьей, друзьями. Было здорово!

– Видел также ваше фото с Варелой, как он поживает?

– Виделись с ним после чемпионата мира, он гостил у меня дома, мы же друзья. Наслаждались несколькими днями отдыха. У него все хорошо. Он в отличной форме.

– Что он говорил вам о своем трансфере?

– Мы не обсуждали эту тему, честно. Только чемпионат мира и какие-то личные вещи.

– Никаких шуток по поводу его возвращения?

– Нет-нет, мы не разговаривали об этом.

Уругваец летом тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.

Он воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с москвичами.

Его контракт с «Динамо» действует до лета 2023 года

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Все трансферы РПЛ этой зимы: «Зeнит» взял новых бразильцев, «Локoмотив» подписал Пиняева