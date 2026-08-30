Статистика по турнирам

Кубок Либертадорес 2026 Уругвай. Примера 2026 Зимний кубок РПЛ 2025 Товарищеские матчи 2025 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Премьер-лига 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Шотландия. Премьер-лига 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Кубок Америки 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014