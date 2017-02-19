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    Примера. «Реал Сосьедад» уступил «Вильярреалу», пропустив в самой концовке матча

    В поединке 23-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле с минимальным счетом проиграл «Вильярреалу» – 0:1. Единственный гол под занавес встречи забил Самуэль Кастильехо.

    Таким образом, гости набрали 39 очков и расположись на шестой позиции в турнирной таблице Примеры, тогда как хозяева, в активе которых 41 балл, остались на пятой строчке.

    Стоит отметить, что россиянин Денис Черышев вышел на эту игру в стартовом составе, но результативными действиями отметиться не сумел. В его активе одна желтая карточка за 79 проведенных минут.

    Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    Реал Сосьедад – Вильярреал – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кастильехо, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2017 15:55
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