Кастильехо может покинуть «Милан» и вернуться в Примеру

Футболист «Милана» Самуэль Кастильехо летом может покинуть клуб. К нему интерес на родине – в Испании.
Информацию по игроку запросили «Эспаньол» и «Валенсия». Главный тренер валенсийцев Хави Грасия работал с Кастильехо в «Малаге».
- Контракт Кастильехо с миланцами истекает в 2023 году.
- Футболист стоит 13 миллионов евро.
- В сезоне Серии А Кастильехо провел 25 матчей, забил гол.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.