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    Кастильехо может покинуть «Милан» и вернуться в Примеру

    Футболист «Милана» Самуэль Кастильехо летом может покинуть клуб. К нему интерес на родине – в Испании.

    Информацию по игроку запросили «Эспаньол» и «Валенсия». Главный тренер валенсийцев Хави Грасия работал с Кастильехо в «Малаге».

    • Контракт Кастильехо с миланцами истекает в 2023 году.
    • Футболист стоит 13 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А Кастильехо провел 25 матчей, забил гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11828

      Skull_Boy 12 минут назад

      Да пусть валит и это самый глупый трансфер Милана

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