Кастильехо может покинуть «Милан» и вернуться в Примеру

Футболист «Милана» Самуэль Кастильехо летом может покинуть клуб. К нему интерес на родине – в Испании.

Информацию по игроку запросили «Эспаньол» и «Валенсия». Главный тренер валенсийцев Хави Грасия работал с Кастильехо в «Малаге».