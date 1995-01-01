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    Eurostavka: ЦСКА усилится полузащитником «Милана» Кастильехо

    Атакующий хавбек «Милана» Самуэль Кастильехо близок к переходу в ЦСКА.

    По информации Eurostavka, 26-летний футболист уже делает российскую визу, его приезд в Москву запланирован на 7 сентября.

    Ожидается, что испанец присоединится к ЦСКА на правах аренды.

    • Рыночная стоимость Кастильехо – 8 миллионов евро.
    • В этом сезоне вингер принял участие в 1 матче «Милана».
    • В прошлой кампании в его активе 43 игры, 3 гола и 4 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      m.zamyatin 27 минут назад


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      Рейтинг: +1677

      CSKA471 41 минуту назад

      Если не утка, то это годный трансфер

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      Рейтинг: +1631

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Испанец в России! ) Жирное утка!,,,,

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      Рейтинг: +2551

      Derzkiy1 1 час назад

      Для РПЛ это крутой игрок

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      Рейтинг: +2242

      Чермындыр 1 час назад

      Если не п..деж, то норм

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