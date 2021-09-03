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Eurostavka: ЦСКА усилится полузащитником «Милана» Кастильехо

3 сентября 2021, 15:39
5

Атакующий хавбек «Милана» Самуэль Кастильехо близок к переходу в ЦСКА.

По информации Eurostavka, 26-летний футболист уже делает российскую визу, его приезд в Москву запланирован на 7 сентября.

Ожидается, что испанец присоединится к ЦСКА на правах аренды.

  • Рыночная стоимость Кастильехо – 8 миллионов евро.
  • В этом сезоне вингер принял участие в 1 матче «Милана».
  • В прошлой кампании в его активе 43 игры, 3 гола и 4 ассиста.

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Милан Кастильехо Самуэль
Комментарии (5)
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Чермындыр
1630673588
Если не п..деж, то норм
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Derzkiy1
1630673870
Для РПЛ это крутой игрок
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_Kesh_Suntar_
1630675259
Испанец в России! ) Жирное утка!,,,,
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CSKA471
1630678073
Если не утка, то это годный трансфер
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ALEX ML
1630692155
Вроде бы до 1 апреля далеко
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