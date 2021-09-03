Eurostavka: ЦСКА усилится полузащитником «Милана» Кастильехо

Атакующий хавбек «Милана» Самуэль Кастильехо близок к переходу в ЦСКА.
По информации Eurostavka, 26-летний футболист уже делает российскую визу, его приезд в Москву запланирован на 7 сентября.
Ожидается, что испанец присоединится к ЦСКА на правах аренды.
- Рыночная стоимость Кастильехо – 8 миллионов евро.
- В этом сезоне вингер принял участие в 1 матче «Милана».
- В прошлой кампании в его активе 43 игры, 3 гола и 4 ассиста.
Источник: Eurostavka
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