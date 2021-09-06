Sport24: переход Кастильехо в ЦСКА сорвался из-за отказа клуба платить за его аренду

ЦСКА не смог договориться о подписании полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо.

По информации Sport24, итальянский клуб настаивал на платной аренде игрока, а москвичи хотели заполучить его без финансовых затрат.

Переговоры между сторонами были приостановлены несколько дней.назад.