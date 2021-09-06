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    Sport24: переход Кастильехо в ЦСКА сорвался из-за отказа клуба платить за его аренду

    ЦСКА не смог договориться о подписании полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо.

    По информации Sport24, итальянский клуб настаивал на платной аренде игрока, а москвичи хотели заполучить его без финансовых затрат.

    Переговоры между сторонами были приостановлены несколько дней.назад.

    • Рыночная стоимость Кастильехо – 8 миллионов евро.
    • В этом сезоне вингер принял участие в 1 матче «Милана».
    • В прошлой кампании в активе испанца 43 игры, 3 гола и 4 ассиста.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11726

      ВетеR 1 час назад

      ЦСКА , как обычно, хотели на халяву ?
      Не вышло
      Евреев , друзей Гинера в Милане нет

      0
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      Рейтинг: +1837

      Радио1000шумеров 1 час назад

      И слава Богу, этот дрыщь не нужен, пусть скамейку полирует за такие деньги в Милане.

      1
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      Рейтинг: +620

      mama1991 > Радио1000шумеров 37 минут назад

      любой дрыщ из Милана будет лучшем в цска...

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      Рейтинг: +963

      Alex Y 1 час назад

      Короче в еврокубках решили не участвовать и в следующем сезоне

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      Рейтинг: +2659

      Masteralex 1 час назад

      смотря сколько захотели за аренду, игрок-то почти лавочник, а так ему бы могли дать стабильную игровую практику и подкачать, ещё и зарплатную ведомость по нему разгрузили бы, нет так нет

      1
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      Рейтинг: +27

      Batyga 1 час назад

      да кто сомневался то...влашича не отдали а его бесплатно захотели клоуны

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      Рейтинг: +620

      mama1991 1 час назад

      бесплатно)))))

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