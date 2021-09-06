Sport24: переход Кастильехо в ЦСКА сорвался из-за отказа клуба платить за его аренду

ЦСКА , как обычно, хотели на халяву ?
Не вышло
Евреев , друзей Гинера в Милане нет
ЦСКА не смог договориться о подписании полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо.
По информации Sport24, итальянский клуб настаивал на платной аренде игрока, а москвичи хотели заполучить его без финансовых затрат.
Переговоры между сторонами были приостановлены несколько дней.назад.
- Рыночная стоимость Кастильехо – 8 миллионов евро.
- В этом сезоне вингер принял участие в 1 матче «Милана».
- В прошлой кампании в активе испанца 43 игры, 3 гола и 4 ассиста.