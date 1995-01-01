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    ЦСКА может арендовать вингера «Барселоны» Кольядо после срыва сделки по Кастильехо

    Полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо может перейти в ЦСКА.

    По информации Transfermarkt, столичный клуб может арендовать 22-летнего воспитанника каталонского клуба после срыва сделки с «Миланом» по аренде Саму Кастильехо.

    Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Кольядо отдадут в аренду российскому или турецкому клубу.

    • Кольядо не попал заявку «Барселоны» на сезон.
    • Он провел 2 матча за основу клуба.
    • Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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    Источник: Transfermarkt

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