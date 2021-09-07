ЦСКА может арендовать вингера «Барселоны» Кольядо после срыва сделки по Кастильехо

Полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо может перейти в ЦСКА.

По информации Transfermarkt, столичный клуб может арендовать 22-летнего воспитанника каталонского клуба после срыва сделки с «Миланом» по аренде Саму Кастильехо.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Кольядо отдадут в аренду российскому или турецкому клубу.