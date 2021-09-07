ЦСКА может арендовать вингера «Барселоны» Кольядо после срыва сделки по Кастильехо

Полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо может перейти в ЦСКА.
По информации Transfermarkt, столичный клуб может арендовать 22-летнего воспитанника каталонского клуба после срыва сделки с «Миланом» по аренде Саму Кастильехо.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Кольядо отдадут в аренду российскому или турецкому клубу.
- Кольядо не попал заявку «Барселоны» на сезон.
- Он провел 2 матча за основу клуба.
- Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
Источник: Transfermarkt