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  • ЦСКА может арендовать вингера «Барселоны» Кольядо после срыва сделки по Кастильехо

ЦСКА может арендовать вингера «Барселоны» Кольядо после срыва сделки по Кастильехо

7 сентября 2021, 12:27
3

Полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо может перейти в ЦСКА.

По информации Transfermarkt, столичный клуб может арендовать 22-летнего воспитанника каталонского клуба после срыва сделки с «Миланом» по аренде Саму Кастильехо.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Кольядо отдадут в аренду российскому или турецкому клубу.

  • Кольядо не попал заявку «Барселоны» на сезон.
  • Он провел 2 матча за основу клуба.
  • Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Барселона Милан Кастильехо Самуэль Кольядо Алекс
Комментарии (3)
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OOOVVV.
1631022860
Пожалуй уже не перейдёт)))
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Batyga
1631025564
очередной фейк...у них кишка тонка подписать кого - либо стоящего футболиста.Орехоподобные
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Kissa17
1631070668
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