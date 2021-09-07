Полузащитник «Барселоны» Кольядо может перейти в клуб из РПЛ

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что полузащитник каталонцев Алекс Кольядо может перейти в клуб из России.

«Он необыкновенный парень с магией и талантом как у Рики Пуча. Мы планировали отдать его в «Брюгге», потому что понимали, что его время еще не пришло.

Однако, «Брюгге» хотел арендовать Кольядо с правом обязательного выкупа. Он сказал «нет», потому что еще добиться успеха с «Барселоной».

Мы бы хотели, чтобы он играл, а не просто тренировался. Трансферное окно в России и Турции еще не закрылось», – сказал Лапорта.