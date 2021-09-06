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    Полузащитник «Барселоны» Кольядо может перейти в клуб из РПЛ

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что полузащитник каталонцев Алекс Кольядо может перейти в клуб из России.

    «Он необыкновенный парень с магией и талантом как у Рики Пуча. Мы планировали отдать его в «Брюгге», потому что понимали, что его время еще не пришло.

    Однако, «Брюгге» хотел арендовать Кольядо с правом обязательного выкупа. Он сказал «нет», потому что еще добиться успеха с «Барселоной».

    Мы бы хотели, чтобы он играл, а не просто тренировался. Трансферное окно в России и Турции еще не закрылось», – сказал Лапорта.

    • Кольядо провел 2 матча за основу «Барсы».
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +20586

      vladimir-7 23 минуты назад

      Кольядо могут взять в клубы РПЛ, только в аренду, все уже обожглись с прямым выкупом европейских игроков, оказавшихся шлаком или инвалидами, или предпенсионного, для футболиста, возраста.

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      Рейтинг: +12775

      paracetamol 1 час назад

      Спердяку разве подойдет.

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      ...
      Рейтинг: +7533

      "supermax" > paracetamol 26 секунд назад

      это какой-то клуб из твоей идиотской вселенной? тогда вполне

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    • ...
      Рейтинг: +20586

      vladimir-7 2 часа назад

      Ж. Лапорта, в России, на каждую хитрую ж.о.п.у найдется хрен с винтом, да ещё и с левой резьбой.

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