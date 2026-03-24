Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев пристыдил Талалаева: «Перечеркнул абсолютно все»

Пономарев пристыдил Талалаева: «Перечеркнул абсолютно все»

24 марта, 15:22
5

Ветерану ЦСКА Владимиру Пономареву не понравились комментарии главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева о стычке в концовке очного матча 21-го тура РПЛ.

«Все эти заявления как будто идут не от взрослого мужчины, а от мальчишки. Если бы я знал его телефон, я бы ему позвонил. Мы с Андреем в хороших отношениях. Он нормальный, адекватный парень.

Мы с ним на телевидении пересекались, ничего такого и не было. Но я бы ему высказал об этом поступке. Он 1000 раз не прав! Нельзя главному тренеру такие вещи делать.

Челестини же добился определeнных успехов в футболе, надо какое-то уважение проявлять. Надо себя скромно вести! Талалаев же на виду, его постоянно показывают в трансляциях.

Ему бы, наоборот, подать этот чeртов мяч! Поблагодарил бы за игру и судей, и тренеров ЦСКА, игроков. Вот это был бы поступок! Он бы столько козырей набрал таким образом. Его бы все зауважали. А сейчас – нет.

Его перестали уважать тренеры и игроки РПЛ. Из-за своего характера перечеркнул абсолютно всe, всю свою работу. После таких заявлений и поступков будет очень сложно исправить всe.

Нельзя себе такое позволять. Ни Бесков, ни Романцев, ни Симонян себе не позволяли таких поступков. Столько всего добились и были очень скромными.

Публичный пример должен показывать пример футболистам, зрителям и тренерам. Очень не хорошо себя повeл Андрей», – сказал Пономарев.

  • Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.
  • «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице третье место.
  • В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).

Еще по теме:
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь» 3
Пономарев выбрал сторону в конфликте Мойзеса и Челестини 12
Пономарев – о тренере ЦСКА: «Пару игр еще можно потерпеть этого Челентано» 4
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Пономарев Владимир
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1774355459
Твоё мнение кого-то интересует?
Ответить
kvm
1774356376
он давно уже в бегах от психушки...
Ответить
...уефан
1774357345
..."Если бы я знал его телефон, я бы ему позвонил". По-моему, уже все вменяемые люди давно сменили номера из-за того, что когда-то по-дурости тебе их давали. Врагу не пожелаешь твоих звонков...
Ответить
Феликс Михайлов
1774364308
В молодости был знатный "мудазвон".
Ответить
FWSPM
1774364592
"Мы с Андреем в хороших отношениях" "Если бы я знал его телефон, я бы ему позвонил" Огонь. Видимо тех с кем отношения плохие даже в лицо не помнит)))
Ответить
Главные новости
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
3
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
4
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Все новости
Все новости
Мелкадзе рассказал о личной жизни: «Плыву по течению»
14:03
Игрок ЦСКА поставил под сомнение важное решение руководства
13:59
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
3
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
5
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Орлов недоволен ценами на матч сборной России
Вчера, 18:23
6
Фото«Зенит» продлил контракт с травмированным нападающим
Вчера, 17:35
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 