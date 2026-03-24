Пономарев пристыдил Талалаева: «Перечеркнул абсолютно все»

Ветерану ЦСКА Владимиру Пономареву не понравились комментарии главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева о стычке в концовке очного матча 21-го тура РПЛ.

«Все эти заявления как будто идут не от взрослого мужчины, а от мальчишки. Если бы я знал его телефон, я бы ему позвонил. Мы с Андреем в хороших отношениях. Он нормальный, адекватный парень.

Мы с ним на телевидении пересекались, ничего такого и не было. Но я бы ему высказал об этом поступке. Он 1000 раз не прав! Нельзя главному тренеру такие вещи делать.

Челестини же добился определeнных успехов в футболе, надо какое-то уважение проявлять. Надо себя скромно вести! Талалаев же на виду, его постоянно показывают в трансляциях.

Ему бы, наоборот, подать этот чeртов мяч! Поблагодарил бы за игру и судей, и тренеров ЦСКА, игроков. Вот это был бы поступок! Он бы столько козырей набрал таким образом. Его бы все зауважали. А сейчас – нет.

Его перестали уважать тренеры и игроки РПЛ. Из-за своего характера перечеркнул абсолютно всe, всю свою работу. После таких заявлений и поступков будет очень сложно исправить всe.

Нельзя себе такое позволять. Ни Бесков, ни Романцев, ни Симонян себе не позволяли таких поступков. Столько всего добились и были очень скромными.

Публичный пример должен показывать пример футболистам, зрителям и тренерам. Очень не хорошо себя повeл Андрей», – сказал Пономарев.