Агент Баринова сказал, жалеет ли игрок о переходе в ЦСКА

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова сказал, что футболист не жалеет о переходе зимой.
«Нет, Дмитрий не жалеет о своем переходе в ЦСКА. Не понимаю, откуда возникает такая риторика. Да, у команды был непростой период, но я уверен, что все будет хорошо. Дмитрия отлично приняли – проблем с адаптацией нет», – сказал Кузьмичев.
- ЦСКА в январе выкупил Баринова у «Локомотива» за 2 миллиона евро.
- 29-летний хавбек провел за красно-синих 5 матчей, в которых ЦСКА одержал 1 победу при 4 поражениях.
- Срок контракта Баринова с ЦСКА рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «РБ Спорт»