Агент Баринова сказал, жалеет ли игрок о переходе в ЦСКА

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова сказал, что футболист не жалеет о переходе зимой.

«Нет, Дмитрий не жалеет о своем переходе в ЦСКА. Не понимаю, откуда возникает такая риторика. Да, у команды был непростой период, но я уверен, что все будет хорошо. Дмитрия отлично приняли – проблем с адаптацией нет», – сказал Кузьмичев.