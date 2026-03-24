Вагнер Лав хочет провести прощальный матч в России

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассчитывает попрощаться с профессиональным футболом не только в Бразилии, но и в России.
О желании 41-летнего игрока сообщил его агент Эвандро Феррейра.
«В субботу Вагнер проведет свой последний матч на профессиональном уровне. После этого дня мы пока ничего не планируем. Но он был бы очень счастлив, если бы ЦСКА пригласил его на прощальный матч в Россию.
В ближайшее время Вагнер выполнит свои обязательства перед «Ретро» и останется в клубе в роли ассистента, помогая главному тренеру. Возможно, в будущем Вагнер будет работать в ЦСКА», – сказал Феррейра.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.
