Вагнер Лав хочет провести прощальный матч в России

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассчитывает попрощаться с профессиональным футболом не только в Бразилии, но и в России.

О желании 41-летнего игрока сообщил его агент Эвандро Феррейра.

«В субботу Вагнер проведет свой последний матч на профессиональном уровне. После этого дня мы пока ничего не планируем. Но он был бы очень счастлив, если бы ЦСКА пригласил его на прощальный матч в Россию.

В ближайшее время Вагнер выполнит свои обязательства перед «Ретро» и останется в клубе в роли ассистента, помогая главному тренеру. Возможно, в будущем Вагнер будет работать в ЦСКА», – сказал Феррейра.