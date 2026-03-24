Аршавин назвал игрока «Зенита», который сейчас незаменим

24 марта, 11:59

Заместитель председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин не видит альтернативы Густаво Мантуану на позиции правого защитника команды.

«Если на правый фланг обороны выходит Ваня Дркушич, а два профильных игрока – Вячеслав Караваев и Арсен Адамов – не рассматриваются, то это проблема.

Но Мантуан феерически стал играть на этой позиции, является боевой единицей. Сейчас, может, он показывает не лучшую форму. Но такое тоже бывает. Сейчас сильнее Мантуана у «Зенита» справа в защите никого нет, поэтому он будет играть», – сказал Аршавин.

  • 24‑летний номинальный полузащитник Мантуан в этом сезоне провел за «Зенит» 29 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
  • Срок контракта бразильца с петербургским клубом рассчитан до середины 2030 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Мантуан Густаво
