Аршавин назвал игрока «Зенита», который сейчас незаменим

Заместитель председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин не видит альтернативы Густаво Мантуану на позиции правого защитника команды.

«Если на правый фланг обороны выходит Ваня Дркушич, а два профильных игрока – Вячеслав Караваев и Арсен Адамов – не рассматриваются, то это проблема.

Но Мантуан феерически стал играть на этой позиции, является боевой единицей. Сейчас, может, он показывает не лучшую форму. Но такое тоже бывает. Сейчас сильнее Мантуана у «Зенита» справа в защите никого нет, поэтому он будет играть», – сказал Аршавин.