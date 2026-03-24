Стала известна позиция «Спартака» по Удуохаю

24 марта, 11:43
6

Центральный защитник «Бешикташа» Феликс Удуохай не перейдет в «Спартак».

Отмечается, что руководство красно-белых не интересуется 28-летним немецким футболистом.

Ранее сообщалось, что игрок хотел бы продолжить карьеру в России, а руководство «Бешикташа» готово пойти навстречу защитнику, у которого летом останется 1 год контракта с клубом – действующее соглашение рассчитано до середины 2027-го.

  • 28-летний Удуохай в этом сезоне провел 19 матчей за «Бешкташ», отметился 1 ассистом.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
  • Удуохай в 2020 году вызывался в сборную Германии, но не провел за нее ни одного матча, 3 раза оставшись на скамье запасных.

Еще по теме:
Завершил карьеру чемпион России в составе «Спартака» 1
Станкович отказался от матча со «Спартаком» ради другого клуба РПЛ 3
Дьяков назвал проблемы в игре «Спартака» при Карседо 3
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Бешикташ Спартак Удуохай Феликс
Комментарии (6)
Бумбраш
1774342297
В зинку предложите,они уголков любят.княгиня так вообще обоссытся от радости
СильныйМозг
1774344795
Парень чудом отделался, задницу свою спас.
andr45
1774346215
Страна должна знать лжецов, выдающих свои фантазии после чрезмерного употребления дешевых спиртных напитков и некачественных наркотиков) Игнат Заздравин СЭ; Евгений Гуляев - ЧЕМПИОНАТ; Редакция Спортс; Редакция РБК И, КОНЕЧНО ЖЕ, MATCHTV.RU))
Главные новости
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
2
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
4
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи
10:44
8
Все новости
Все новости
Мелкадзе рассказал о личной жизни: «Плыву по течению»
14:03
Игрок ЦСКА поставил под сомнение важное решение руководства
13:59
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
3
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
5
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Орлов недоволен ценами на матч сборной России
Вчера, 18:23
6
Фото«Зенит» продлил контракт с травмированным нападающим
Вчера, 17:35
10
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
