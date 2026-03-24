Стала известна позиция «Спартака» по Удуохаю

Центральный защитник «Бешикташа» Феликс Удуохай не перейдет в «Спартак».
Отмечается, что руководство красно-белых не интересуется 28-летним немецким футболистом.
Ранее сообщалось, что игрок хотел бы продолжить карьеру в России, а руководство «Бешикташа» готово пойти навстречу защитнику, у которого летом останется 1 год контракта с клубом – действующее соглашение рассчитано до середины 2027-го.
- 28-летний Удуохай в этом сезоне провел 19 матчей за «Бешкташ», отметился 1 ассистом.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- Удуохай в 2020 году вызывался в сборную Германии, но не провел за нее ни одного матча, 3 раза оставшись на скамье запасных.
