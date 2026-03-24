Стала известна позиция «Спартака» по Удуохаю

Центральный защитник «Бешикташа» Феликс Удуохай не перейдет в «Спартак».

Отмечается, что руководство красно-белых не интересуется 28-летним немецким футболистом.

Ранее сообщалось, что игрок хотел бы продолжить карьеру в России, а руководство «Бешикташа» готово пойти навстречу защитнику, у которого летом останется 1 год контракта с клубом – действующее соглашение рассчитано до середины 2027-го.