Семаки сыграют новую свадьбу

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала, что у пары будет новая свадьба.

Тренер сделал новое предложение супруге.

«Надеюсь, мы преодолели последнюю волну кризисов и вошли в новую фазу любви», – написала Анна в социальной сети.

Сергей Семак женат на Анне с 11 сентября 2008 года. У обоих до этого был другие браки.

Вместе они воспитывают восьмерых детей.

Семак тренирует петербургский «Зенит» с лета 2018 года. После назначения тренер выиграл с командой шесть чемпионств подряд, однако в прошлом году гегемония была прервана «Краснодаром».

Сейчас «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России по футболу занимает второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

Очная встреча чемпионата между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 12 апреля на «Газпром Арене».

