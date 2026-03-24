Журавель предложил мысленный эксперимент над «Балтикой» и Талалаевым: выбить мяч перед ее аутом

Комментатор Тимур Журавель высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Андрей Талалаев, безусловно, круче всех в поджигании РПЛ. Такого не позволял себе даже праймовый в смысле зажигов Моуриньо. Вчерашний выход в паблик по поводу всех последних событий тоже был красиво обставлен: «ради команды я бы сделал так ещe раз», «извиняюсь перед всеми кроме ЦСКА», «это задержка игры, но не провокация».

По крайней мере, Талалаев последователен в своeм, как бы сказал Герман Ткаченко, бэднессе (badness) [вредность, испорченость]. В подкасте C&C на старте сезона Андрей Викторович честно признал, что это его метод и он будет по нему работать.

Но всe же в осмыслении такой манеры поведения я снова предложу вам мысленный эксперимент. Представьте, КАК бы повeл себя Талалаев и его игроки, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед еe аутом. Возможно, шоу было бы ещe круче, чем увидели», – написал Журавель.