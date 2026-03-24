  • Журавель предложил мысленный эксперимент над «Балтикой» и Талалаевым: выбить мяч перед ее аутом

Журавель предложил мысленный эксперимент над «Балтикой» и Талалаевым: выбить мяч перед ее аутом

24 марта, 13:13
1

Комментатор Тимур Журавель высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Андрей Талалаев, безусловно, круче всех в поджигании РПЛ. Такого не позволял себе даже праймовый в смысле зажигов Моуриньо. Вчерашний выход в паблик по поводу всех последних событий тоже был красиво обставлен: «ради команды я бы сделал так ещe раз», «извиняюсь перед всеми кроме ЦСКА», «это задержка игры, но не провокация».

По крайней мере, Талалаев последователен в своeм, как бы сказал Герман Ткаченко, бэднессе (badness) [вредность, испорченость]. В подкасте C&C на старте сезона Андрей Викторович честно признал, что это его метод и он будет по нему работать.

Но всe же в осмыслении такой манеры поведения я снова предложу вам мысленный эксперимент. Представьте, КАК бы повeл себя Талалаев и его игроки, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед еe аутом. Возможно, шоу было бы ещe круче, чем увидели», – написал Журавель.

  • В концовке встречи 21‑го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0) Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
  • Решением КДК Талалаев был отстранен на четыре матча, он пропустил матч «Балтика» – «Сочи» (4:0).
  • Ранее специалист отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.

Еще по теме:
Аршавин оценил поступок Кармо, толкнувшего Талалаева 1
«Балтика» подаст апелляцию на дисквалификацию Талалаева 10
Аршавин перечислил сильные стороны в игре «Балтики» 3
Источник: телеграм-канал «Здесь был Тимур | Тимур Журавель»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
алдан2014
1774358219
Идея прикольная,но кто будет тем храбрецом,что пнет мяч на трибуны?
Главные новости
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
3
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
4
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Все новости
Все новости
Мелкадзе рассказал о личной жизни: «Плыву по течению»
14:03
Игрок ЦСКА поставил под сомнение важное решение руководства
13:59
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
3
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
5
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Орлов недоволен ценами на матч сборной России
Вчера, 18:23
6
Фото«Зенит» продлил контракт с травмированным нападающим
Вчера, 17:35
10
Все новости
