Журавель предложил мысленный эксперимент над «Балтикой» и Талалаевым: выбить мяч перед ее аутом

Комментатор Тимур Журавель высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
«Андрей Талалаев, безусловно, круче всех в поджигании РПЛ. Такого не позволял себе даже праймовый в смысле зажигов Моуриньо. Вчерашний выход в паблик по поводу всех последних событий тоже был красиво обставлен: «ради команды я бы сделал так ещe раз», «извиняюсь перед всеми кроме ЦСКА», «это задержка игры, но не провокация».
По крайней мере, Талалаев последователен в своeм, как бы сказал Герман Ткаченко, бэднессе (badness) [вредность, испорченость]. В подкасте C&C на старте сезона Андрей Викторович честно признал, что это его метод и он будет по нему работать.
Но всe же в осмыслении такой манеры поведения я снова предложу вам мысленный эксперимент. Представьте, КАК бы повeл себя Талалаев и его игроки, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед еe аутом. Возможно, шоу было бы ещe круче, чем увидели», – написал Журавель.
- В концовке встречи 21‑го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0) Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
- Решением КДК Талалаев был отстранен на четыре матча, он пропустил матч «Балтика» – «Сочи» (4:0).
- Ранее специалист отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.