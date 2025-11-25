Статистика по турнирам

Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026 Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Суперкубок Италии 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015